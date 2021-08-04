Dünyaca ünlü antik kentte tedbirler artırıldı Afrodisias Müzesi’nde tahliye planı devreye alındı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde teyakkuza geçilirken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddeti ile yön değiştirmeye devam ederken, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Alevlerin Afrodisias Antik Kenti’ne ulaşma riskine karşı teyakkuza geçilirken, müze envanterleri de olası bir durumda tahliyeye hazır hale getirildi.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, müzenin tahliye planını hazırladıklarını belirterek, “Afrodisias Müzesi’nin tahliye planını hazırladık. İl ve çevre müzelerdeki personellerimizin tamamını oraya intikal ettirdik. Yaklaşık 8 adet su tankerini müzemize istifledik. Orada kriz planına hazırlandık. Umuyoruz bu yangını sabaha kadar kontrol altına alırız. Burada büyük bir dayanışma örneği var. Sabah kadar sorunu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Müzeyi tahliye etmek zorunda kalmayacağımızı düşünüyoruz ama tahliye planımızı hazırladık” dedi.

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