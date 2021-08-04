Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

İHA

Köşk Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Muğla'nın Muğla'nın farklı noktalarında meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye Köşk Belediyesine ait 13 ton kapasiteli arazöz, yangın söndürme personeli ve yangından etkilenen sokak hayvanları için mama desteği gönderdi.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ”Ülkemizin bir çok İlinde meydana gelen yangınlar her birimizi derinden üzdü. Devletimiz orman yangınları ile mücadele için tüm imkânlarını seferber etti. Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Bu zor günlerin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inanıyorum. Bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi en büyük temennimiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza buyursun.” diye konuşarak ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Belediyesi, acil müdahale araçları için engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, acil müdahale araçları için ...
Efeler halkının yardımları, Ören’e gönderildi
YEREL HABERLER Efeler halkının yardımları, Ören’e gönderildi
AKUT, Aydın Bozdoğan’daki orman yangını söndürme çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER AKUT, Aydın Bozdoğan’daki orman yangını söndürme ...
Karacasu'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Karacasu'da orman yangını (2)
Dünyaca ünlü antik kentte tedbirler artırıldı Afrodisias Müzesi’nde tahliye planı devreye alındı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü antik kentte tedbirler ...
Karacasu’da yangın yön değiştirdi, bazı evler tahliye edildi Vali Aksoy talimat verdi: “Tehlike anında aracınızı terk edin”
YEREL HABERLER Karacasu’da yangın yön değiştirdi, bazı evler tahliye ...
Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı
Aydın Karacasu da alevlere teslim oldu Traktörünü alan yangına koştu, iş makinaları bölgeye sevk edildi Ormanlık alanda bulunan 16 ev tahliye edildi
YEREL HABERLER Aydın Karacasu da alevlere teslim oldu Traktörünü ...
Karacasu'da orman yangını
YEREL HABERLER Karacasu'da orman yangını
Nazilli'de selüloz fabrikasında patlama
YEREL HABERLER Nazilli'de selüloz fabrikasında patlama
Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi'nden yangınzedelere yardım
Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı
YEREL HABERLER Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı
Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Muğla Valiliği yardım kampanyası başlattı
Aydın’da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarında buldu
YEREL HABERLER Aydın’da sıcaklar vatandaşları bunalttı, ...
Aydın’da orman yangını Karacasu’daki yangın rüzgar ile birlikte büyüdü
YEREL HABERLER Aydın’da orman yangını Karacasu’daki yangın rüzgar ...
Uydukent'te elektrik aboneliği sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Uydukent'te elektrik aboneliği sorunu çözüldü
Aydın’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Aydın’da kaçak tütün operasyonu
Efeler Belediyesi’nden Çankaya Caddesi’ne asfalt
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden Çankaya Caddesi’ne asfalt
Didim'de tedbirler üst seviyede Başkan Atabay: "Tedbiri elden bırakmıyoruz"
YEREL HABERLER Didim'de tedbirler üst seviyede Başkan Atabay: ...
“Büyükşehir Sahada” uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER “Büyükşehir Sahada” uygulaması devam ediyor
Bozdoğan’daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi edildi
YEREL HABERLER Bozdoğan’daki yangında zarar gören hayvanlar tedavi ...
Buharkent ve Kuyucak'ta faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Buharkent ve Kuyucak'ta faciadan dönüldü
Orman’daki cam şişeler tek tek toplanıyor Uygulama takdir topladı
YEREL HABERLER Orman’daki cam şişeler tek tek toplanıyor Uygulama ...
Büyükşehir’den Zafer Bayramı konulu yarışma
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Zafer Bayramı konulu yarışma