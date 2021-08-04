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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkiçeşmelik Mahallesi’nde değişim çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

İkiçeşmelik Mahallesi’nde değişim çalışmaları aralıksız sürüyor

Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlattığı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasında. AYDEM tarafından elektrik hatları yenilenen bölgeye ASKİ ekipleri tarafından 2 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesinin ardından sıra üst yapı çalışmalarına geldi.

Kuşadası’nın en eski ve merkezi mahallelerinden olmasına rağmen uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan İkiçeşmelik Mahallesi baştan aşağıya yenileniyor. Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşıların ardından İkiçeşmelik Mahallesi’ni yenilemek için kolları sıvayan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ASKİ ekipleri tarafından bölgeye 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından ise 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. AYDEM tarafından elektrik yapılarının yenilendiği İkiçeşmelik Mahallesi’ne son olarak Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 bin metrekare yol yapım çalışması gerçekleştirilecek.

Sürdürülen çalışmalarla İkiçeşmelik Mahallesi’nin yarınlarının inşa edildiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kuşadası’nda köklü bir değişim süreci başlattık. Kentimizin her noktasında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Kuşadası’nda yapboz devri artık sona erdi. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde planladık ve yürüttük. Bu nedenle yenilenen bölgelerde uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini bekliyoruz. İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimiz de tıpkı yenilenen diğer bölgelerimizde olduğu gibi artık alt ve üst yapıdan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşamayacak” dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapımına başladığı Taziye Evi ve Park Alanı’nın yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor. Sosyal tesisin inşa çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da park alanı olarak planlanan arazide çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek sosyal tesisin 1. katı annebebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeteryanın da yer alacağı projenin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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