ADÜ’den Karacasu’ya arama kurtarma desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu’da çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi’nde meydana gelen yangın ile ilgili söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken ADÜ Arama Kurtarma Ekibi de orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor. Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Yılmaz, İş Sağlığı Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nadir Savaş Öter, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu’nun yer aldığı ekipte ADÜ akademik ve idari personeli de yer alıyor.



“Yüce milletimiz bu felaketin de üstesinden gelecektir”

Ülke genelinde son günlerde meydana gelen orman yangınlarının derin üzüntüsünü hissettiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Meydana gelen orman yangınları doğamız, canlılarımız ve ekosisteme büyük zarar verdi. Yangında kaybettiklerimizin yaralarını elbette saracağız, yüce milletimiz bir olarak bu felaketin de üstesinden gelecektir” dedi.



ADÜ Arama Kurtarma Ekibinden bilgi alan Rektör Aldemir; “ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin tüm varlığıyla, elinden geleni yaparak yangın bölgesinde destek sağlayacağına inancım tam. Yangın bölgelerinde destek veren her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun” dedi.



“Elimizden geleni yapmaya hazırız”

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin yangın, arama kurtarma ve deprem ile ilgili eğitimler aldığını belirten Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter ise “Güçlü bir ekibiz, kriz merkezinin bize verdiği görevleri yaparak yangın bölgesinde sosyal destek sağlayacağız. Bölgemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.



Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ise “Ülkemizde başlayan orman yangınları ilimizde de maalesef değişik bölgelerde ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin olağanüstü durumlar için oluşturmuş olduğu Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Derneği ile beraber bölgemizdeki aktif yangınlara müdahale için destek sağlayacağız” dedi.

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