Karacasu'daki yangın, büyük oranda kontrol altına alındı

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Murat GÜRKAN/KARACASU (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Karacasu ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Karacasu'nun Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi. Çevre mahallerden traktör ve kamyonetlerle gelen vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Karadan müdahale ile alevler yüzde 80 kontrol altına alındı. Ancak, rüzgarın etkisini arttırması nedeniyle alevler tepelerde tekrar büyümeye başladı. Söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karacasu Murat GÜRKAN

2021-08-04 18:07:43



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