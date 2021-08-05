Engelli Dostu ADÜ projesi dikkat çekmeye devam ediyor Görme engelli bireyler, ADÜ’de buluştu

Engelli Dostu ADÜ projesi kapsamında ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen görme engelli bireyler, engelsiz kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı "Engelli Dostu ADÜ" projesi kapsamında "Büyüklere Masallar" etkinliği gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi seminer salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ve dernek üyeleri katıldı. “Masalların Yaşı Yoktur” cümlesiyle her yaştan insanın masal dünyasında buluşması gerektiğini ifade eden anlatıcı Ayşe Ekşi, birbirinden güzel etkileyici masallarla katılımcıları farklı diyarlara götürdü.

Etkinlik sonunda Türkiye genelinde turuncu bayraklı sayılı kütüphaneler arasında yer alan ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’ni gezen katılımcılar, görme engelli bireyler için hazırlanan engelsiz erişim alanları hakkında bilgi aldı. Kütüphanede gerçekleştirilen oryantasyon kapsamında görme engelli katılımcılar, hizmete sunulan Braille alfabeli kitapları, sesli kitapları, okuma kameralı sesli bilgisayarları ve engelli kullanıcının istediği kitapları personelin yardımına ihtiyaç duymadan kısa sürede ödünç alabileceği ve iade edebileceği Selfcheck makinasını inceledi.

Kütüphanede engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerini sağladıklarını ifade eden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğrt. Gör. Özden Faydalıgül, “Engelli Dostu ADÜ” projesi ile Engelsiz Kütüphane’nin fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanarak bu sayede sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

YÖK tarafından Mekanda Erişilebilirlik alanında "Turuncu Bayrak" ödülü alan sayılı kütüphanelerden olan kütüphane binasında yapılan mekansal, donanımsal düzenlemeler ve engelsiz hizmetler ile kütüphanenin sadece üniversitede okuyan engelli öğrenciler veya personel için değil tüm bölge halkı için erişilebilir olması hedefleniyor.

“Bizler için büyük fırsat”

Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen; “ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nin engellilere uygun hale getirilmesi noktasında rektör hocamızın başkanlığında bir çalışma yürütülmüş ve bu kapsamda erişilebilir kütüphaneler ödülünü almışlardı. Bu bizler için özellikle görme engelliler için erişilebilir bir kütüphane olması büyük bir fırsat. Engelli dostu kütüphanenin olması bizler için sevindirici bir olay. Rektör hocamızın da bu konuda duyarlı olması müthiş bir şey ve bugünde bir masal etkinliği gerçekleştirdik kütüphanemizde. Bu vesileyle de erişilebilir kütüphanenin görme engelliler için olan bölümünü inceleme fırsatı bulduk. Bizler için hazırlanan argümanları gördük. Görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış kitaplar ve sesli kitapları gördük. Bu konuda başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler de dernek olarak bu konuda üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.