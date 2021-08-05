Kuşadası'ndan çıkan yardım kamyonu Arhavi'ye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'ndan çıkan yardım kamyonu Arhavi'ye ulaştı

İHA

Kuşadası'ndan çıkan yardım kamyonu Arhavi'ye ulaştı

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler Arhavi Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Malzemeleri teslim alan Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Kuşadası halkına sonsuz teşekkürler” dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan felaketlerde mağdur olan vatandaşlarla dayanışmak amacıyla yardım kampanyaları düzenleyen Kuşadası Belediyesi tarafından Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan kampanya ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahipleri ile buluşmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla başlatılan ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari koordinasyonunda toplanan gıda kolisi, temizlik malzemesi, dezenfektan, maske ve battaniye gibi malzemeleri taşıyan yardım kamyonu Arhavi’ye ulaştı. Yardım malzemeleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın’ın da aralarında bulunduğu Kuşadası Belediyesi yetkilileri tarafından Arhavi Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası halkının Arhavi halkına sevgi ve selamlarını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın “Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Diliyorum ki selin neden olduğu yaraları el birliğiyle en kısa süre içerisinde sarabiliriz” dedi. Kuşadası Belediyesi yetkililerini karşılayan Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan ise Arhavi Belediyesi ve halkı olarak bu zor günlerinde Kuşadası’nda kendilerine uzatılan dostluk elini unutmayacaklarını belirterek “Arhavi halkı ve Belediye Başkanımız Vasfi Kurdoğlu adına şükran, minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkanımız Ömer Günel’e Arhavi’den sevgi ve selam gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da Temmuz ayındaki trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da Temmuz ayındaki trafik kazalarında 12 kişi ...
Doğanbey’deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
YEREL HABERLER Doğanbey’deki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı Darp edilen şahısların hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda sabıkası çıktı
YEREL HABERLER Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın ...
Menteşe’de 2 köy daha boşaltıldı, alevlerin sardığı bölge kızıla büründü
YEREL HABERLER Menteşe’de 2 köy daha boşaltıldı, alevlerin sardığı ...
Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı Muğla’da griye boyanan gökyüzü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye ...
Gıda Çarşı’nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Gıda Çarşı’nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı
Engelli Dostu ADÜ projesi dikkat çekmeye devam ediyor Görme engelli bireyler, ADÜ’de buluştu
YEREL HABERLER Engelli Dostu ADÜ projesi dikkat çekmeye devam ...
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye
YEREL HABERLER Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede ...
Aydın eski Belediye Başkanı Ortekin hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Aydın eski Belediye Başkanı Ortekin hayatını kaybetti ...
Ortekin, son yolculuğuna uğurlandı Başkan Atay’dan, Ortekin’e veda
YEREL HABERLER Ortekin, son yolculuğuna uğurlandı Başkan Atay’dan, ...
Karacasu'daki yangın, büyük oranda kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Karacasu'daki yangın, büyük oranda kontrol altına ...
Kuşadası Belediyesi’nden yangın bölgeleri için 5 dilde kampanya
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden yangın bölgeleri için 5 ...
Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti
ADÜ’den Karacasu’ya arama kurtarma desteği
YEREL HABERLER ADÜ’den Karacasu’ya arama kurtarma desteği
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Söndürme ekipleri, asker-polis ve halk omuz omuza alevlerle savaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Söndürme ...
İkiçeşmelik Mahallesi’nde değişim çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER İkiçeşmelik Mahallesi’nde değişim çalışmaları ...
Didim'deki yangın Akbük'e sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Didim'deki yangın Akbük'e sıçramadan kontrol altına ...
Ölüm uykusundan kaymakamın dikkati kurtardı
YEREL HABERLER Ölüm uykusundan kaymakamın dikkati kurtardı
Son Meddah Kuşadalılarla buluştu
YEREL HABERLER Son Meddah Kuşadalılarla buluştu
Başkan Erol’dan destek çağrısı Erol: “Buharkent Huzurevi için el ele verelim”
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan destek çağrısı Erol: “Buharkent ...
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular Aydın Vali Yardımcısı Arat ile Buharkent Kaymakamı Ülkü, itfaiye hortumunu sırtlayıp alevlerle böyle mücadele etti
YEREL HABERLER Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de ...
NAZGEM üniversite tercihi yapacakların hizmetinde olacak
YEREL HABERLER NAZGEM üniversite tercihi yapacakların hizmetinde ...
Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor Bu telefon kulübesine bakan bir daha bakıyor
YEREL HABERLER Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı ...
Nazilli Belediyesi kırsalda denetimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi kırsalda denetimlere devam ediyor