Kuşadası'ndan çıkan yardım kamyonu Arhavi'ye ulaştı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler Arhavi Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Malzemeleri teslim alan Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Kuşadası halkına sonsuz teşekkürler” dedi.



Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan felaketlerde mağdur olan vatandaşlarla dayanışmak amacıyla yardım kampanyaları düzenleyen Kuşadası Belediyesi tarafından Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan kampanya ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahipleri ile buluşmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla başlatılan ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari koordinasyonunda toplanan gıda kolisi, temizlik malzemesi, dezenfektan, maske ve battaniye gibi malzemeleri taşıyan yardım kamyonu Arhavi’ye ulaştı. Yardım malzemeleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın’ın da aralarında bulunduğu Kuşadası Belediyesi yetkilileri tarafından Arhavi Belediyesi yetkililerine teslim edildi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası halkının Arhavi halkına sevgi ve selamlarını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın “Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Diliyorum ki selin neden olduğu yaraları el birliğiyle en kısa süre içerisinde sarabiliriz” dedi. Kuşadası Belediyesi yetkililerini karşılayan Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan ise Arhavi Belediyesi ve halkı olarak bu zor günlerinde Kuşadası’nda kendilerine uzatılan dostluk elini unutmayacaklarını belirterek “Arhavi halkı ve Belediye Başkanımız Vasfi Kurdoğlu adına şükran, minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkanımız Ömer Günel’e Arhavi’den sevgi ve selam gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.