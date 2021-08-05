Yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yakaladığı şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, “Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Narkotik ekipleri M.Z.B isimli şahsı kıskıvrak yakaladı şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; satışa hazırlanmış fişek halinde 8 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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