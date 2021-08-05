Kuşadası Ülkü Ocakları'ndan yangınzedelere yardım eli

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından toplanan bir kamyon dolusu gıda ve yardım malzemesi Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınından olumsuz etkilenen bölge halkına ulaştırılması için Muğla'ya gönderildi.



Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınından sonra harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çağrı üzerime bir yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada su, yanmaz eldiven, tıbbı malzeme ve kıyafet toplandı. Ülkücü kadınlar 2 bin 500 tane soğuk sandviç hazırladı. Toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı kamyon bugün Muğla'ya doğru yola çıktı.



"Şimdi kenetlenme zamanı"

Türkiye’nin son günlerde art arda üzücü felaketler yaşadığını belirten Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı Başkanı Ekrem Keser, "Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Mağduriyet yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kötü günleri ancak milletçe kenetlenirsek atlatabiliriz. Yaralarımızı hep beraber soracağız. Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı olarak Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattık. Topladığımız malzemeleri taşıyan kamyonu Muğla'ya uğurladık. Allah bir daha bize böyle kötü günler yaşatmasın. Kampanyamıza destek veren bütün ülkücü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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