ASKİ’den vatandaşlara su uyarısı

Hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olduğu bu günlerde, kaliteli ve sağlıklı içme suyu iletiminde sıkıntı yaşanmaması için Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) suyun dikkatli kullanımıyla ilgili uyarı geldi. Uyarıda, temin edilen ve şebekelere verilen suların sadece içme ve kullanma suyu olarak kullanılması, tarımsal sulamada kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

ASKİ tarafından, dünyada ve ülkemizde kuraklığın ve iklim değişikliğinin etkileri giderek daha fazla hissedilirken kuraklıktan en az etkilenmek için yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı bugünlerde içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Uyarıda, özellikle kırsal mahallelerde içme suyunun bağ, bahçe ve tarla sulamasında kullanıldığı belirtilirken bunun önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, içme suyunun bağ, bahçe ve tarla sulamasında fazlaca kullanılmasından dolayı yüksek mahallelerde suyun debisinin düştüğü, bu sebeple de buralarda yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşadığının altı çizilirken "Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına tüm halkımızı içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Geleceğe saklayacağınız her bir damla su tüm canlılar için hayat demektir. Bu hassasiyetle tüm abonelerimizin duyarlılık göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.

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