Kız arkadaşlarıyla buluşmaya geldiler, kundakçı diye dayak yediler

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde vatandaşların, ormanı yakmak için geldiklerini düşünüp linç etmeye kalkıştığı otomobildeki 2 kişiyi, jandarma kurtardı. Şüphelilerden M.K. sorgusunda, kız arkadaşıyla buluşmak için Bursa'dan geldiklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan M.K. (19) ile arkadaşı M.B. (21), dün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesine 15 kilometre mesafedeki, 414 nüfuslu kırsal Emirdoğan Mahallesi'ne geldi. 10 AAU 758 plakalı otomobildeki M.K. ve M.B.'nin ormanı yakmaya geldiklerini düşünen mahalleli, telefonla haberleşerek toplandı. Kalabalık, durdurdukları otomobile tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 2 genci, öfkeli kalabalığın arasından çıkarıp uzaklaştırdı.

Hırsızlık suçundan 28 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.K. ile uyuşturucu kullanmak, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan M.B., götürüldükleri Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, kız arkadaşı ile buluşmak için mahalleye geldiklerini söylediği belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-08-05 14:47:12



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