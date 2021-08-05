Didim’de trafik kazası: 1 yaralı

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Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters şeride geçerken, kazada bir kişi yaralandı.



Kaza, Hisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan U. H.’nin kullandığı 11 DN 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı önce refüje çarptı, ardından takla atarak ters şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkartılan sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, ters dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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