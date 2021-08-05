Priene Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldı

Aydın’ın önemli antik kentlerinden olan Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti, orman yangınları sebebiyle ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’da olası yangınlara karşı teyakkuza geçildi. Bu kapsamda il genelindeki antik kentlerde de koruma çalışmaları başlatılırken, Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde bulunan Priene Antik Kenti, ziyaretçi girişlerine kapatıldı. M.Ö. 4’üncü yüzyılda kurulan ve ilk planlı şehir olma özelliği taşıyan Priene Antik Kenti, ormanlık bölgede olması dolayısıyla olası bir yangına karşı tedbir amaçlı 1 hafta süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Kültür Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “En kıymetli kültür miraslarımızdan biri olan Priene Antik Kentimiz eşsiz bir ormanlık alanın içinde yer alıyor. Hem ormanımızı hem Priene'yi korumak en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle, Priene Antik Kentimiz' bir hafta süreyle ziyarete kapatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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