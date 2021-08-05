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Söke Belediyesi’nin yardım aracı Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı

İHA

Söke Belediyesi’nin yardım aracı Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı

Söke Belediyesi'nin yangın dolayısıyla topladığı yardım malzemeleri Bodrum'a ulaştı.

Yangın tüpü, yanmaz eldiven, gözlük, kafa lambası, yanık kremi, ecza ürünleri, ekipman (tırmık, kazma ve kürek), hijyen ürünleri, su gibi malzemeler Bodrum Belediyesi’nin Mumcular toplama noktasına teslim edildi. Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Zor günleri el ele vererek atlatacağız. Bölgede yangına müdahale eden ekiplerin ve bölge halkının bir nebze ihtiyaçlarını gidermek için acil ihtiyaç listelerine göre gönüllülerimizin verdiği desteklerle topladığımız yardımları afet bölgesine ulaştırdık. Umuyoruz ki, en kısa zamanda kötü günler geride kalacak. Bu zor süreçte büyük bir dayanışma içinde olmak önem taşımaktadır. Canımız yanıyor. Tek yürek olarak yaralarımızı birlikte saracağız. Yardımlarımız toplandıkça, afet bölgelerine nakledilmeye devam edecektir” denildi.

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