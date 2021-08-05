Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir süredir takip ettiği S.Ö isimli şahıs sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın aracı ve üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö isimli şahıs sevk edildiği mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.