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Bu kez mahalleli yangına geçit vermedi Vatandaşların dikkati olası bir faciayı önledi

İHA

Bu kez mahalleli yangına geçit vermedi Vatandaşların dikkati olası bir faciayı önledi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki kırsal Yazırlı Mahallesi’nin mezarlığında çıkan yangın, mahallelinin dikkati sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Ülke genelinde yaşanan orman yangınları sebebiyle özellikle kırsal bölgedeki vatandaşların teyakkuza geçmesi, olası faciaları engellerken, Aydın’da da bir çobanın dikkati sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Nazilli ilçesine bağlı Yazırlı Mahalle Mezarlığı’na yakın bir mesafede koyunlarını otlattığı sırada mezarlık içerisinde yükselen alevleri farkeden Mustafa Parmaklı, durumu Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk’e bildirdi. Yangın haberini alan Muhtar Öztürk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından köy meydanından anons geçerek yangını vatandaşlara bildirdi. Anonsun duyulmasının ardından harekete geçen ve son günlerde yaşanan yangınlar dolayısıyla hazırlıklı olan köylüler, su tankerleri ve yangın söndürücü ekipmanlar ile mezarlığa koştu. Mezarlıktaki yangına hızla müdahale eden vatandaşlar yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Köylülerin birlikteliği sayesinde yangın, mezarlığın yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, olası bir facianın da önüne geçildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
“Akciğerlerimizi koruduk”
Yaşanan orman yangınları dolayısıyla köyün belli noktalarına su tankerleri, kazma, kürek gibi yangın söndürme ekipmanları yerleştirdiklerini belirten Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk; “Son bir haftadır devam eden yangınlar nedeniyle zaten yüreğimiz yanmaktaydı. Mahalle sakinleri olarak biz de olası bir yangına karşı tüm önlemlerimizi alarak, teyakkuza geçmiştik. Su tankerleri, kazma, kürek gibi söndürme ekipmanlarını mahallemizin belli noktalarında, hızlı müdahale için hazır bekletiyorduk. Yangını farkeden yeğenim Mustafa’nın beni araması üzerine hemen harekete geçtik. Köylülerimiz ile birlikte mezarlığa giderek, yangını ormana sıçramadan söndürebildik. Yeğenim yangının mezarlığın orta kısmında çıktığını ifade etti. Ormana yakın mesafede olması da bizi şüphelendirdi. Allah’a şükür ki kısa sürede söndürerek, akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumayı başardık. Köylülerimiz başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve haberi alır almaz yanımıza gelerek bize destek olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.
“7/24 teyakkuzdayız”
Kısa sürede belediye ekipleri ile birlikte yangın bölgesine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise dikkatlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek “Yazırlı'da aldığımız tedbirlerle ve hemşehrilerimizin sağduyusuyla yangına erken müdahale edebildik. Nazillimize geçmiş olsun. Bizler 7/24 teyakkuzdayız. Oluşabilecek yangınlara karşı tüm halkımızın dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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