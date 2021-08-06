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Vali Aksoy, 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı Karacasu’da yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İHA

Vali Aksoy, 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı Karacasu’da yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Karacasu’nun Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ile mücadele aralıksız devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için güvenlik hatları oluşturulurken, hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları da devam ediyor. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıldığını belirterek, ilk tespitlere göre bölgede 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.
“450 hektar alan zarar gördü”
2 gün önce başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Salı günü saat 17.30’da başlayan yangını şu aşamada henüz kadar kontrol altına alabilmiş değiliz. Yaklaşık olarak 450 hektar alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin alanı, yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra ifade edebiliriz. Orman teşkilatımızla başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere karayolları, DSİ gibi bütün kurum ve kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, gönüllülerimizle, sayın milletvekillerimizle hep birlikte alandayız, çalışıyoruz. Yangını kontrol altına almak adına önemli bir gayret ortaya konuyor. Temennimiz bu alanda mesafe alabilmek ve çalışmayı belirli bir aşamaya getirebilmek” dedi.
“Güvenlik hatları oluşturuldu”
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için de güvenlik hatlarının oluşturulduğunu ifade eden Vali Aksoy; “Şu aşamada yerleşim yerlerinin zarar görmemesi adına önleyici tedbirler alındı. Özellikle belirli yollar yapılmak suretiyle, ağaçlar kesilmek suretiyle güvenli hatlar oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Temennimiz yerleşim yerlerine yangın ulaşmadan, bununla ilgili çalışmaları tamamlayabilmek” dedi.
Bölgedeki incelemelerin ardından Vali Aksoy, Alemler Mahallesi’ne giderek yangından zarar gören vatandaşlar ile görüştü.

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