Türkiye’nin tek Mikro Minyatür Merkezi genç misafirlerini ağırlıyor

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Davutlar Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Efeler Gençlik Kampı’nın 6’ncı dönemine Türkiye’nin farklı illerinden katılan öğrenciler, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı ziyaret etti. Öğrenciler, Türkiye’nin tek mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz’ın mikro minyatür çalışmalarına hayran kaldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Davutlar Mahallesi’nde bulunan Aydın Efeler Gençlik Kampı’nın 6’ncı dönemi başladı. Kampta el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları ile çeşitli spor aktivitelerine katılan 120 öğrenci, kültür gezileri kapsamında Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü mikro minyatür merkezi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nı ziyaret etti. Kamp liderlerinin de eşlik ettiği gezide öğrenciler, Türkiye’nin tek mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz’ın 42 mikro minyatür çalışmasını büyük bir dikkatle ina hayran kaldı. Öğrenciler, yalnızca mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki eserlerin yer aldığı sanat merkezini gezme fırsatını kendilerine tanıdığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.