Vali Aksoy açıkladı, Aydın en iyi iller arasında

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde pozitif vakalarda artış yaşanmasına rağmen Aydın’ın en iyi iller arasında yer aldığını ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Aydın Valiliği koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artış Aydın’ı da etkiledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, günlük vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Aydın’ın ülke genelinde en iyi iller arasında yer aldığını belirterek Aydınlılara teşekkür etti. Vali Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 2430 temmuz tarihlerini kapsayan haftalık vaka oranında Aydın 7,77 artışa rağmen 35,83 ile Türkiye'de en iyi İl konumuna ulaşmıştır. Katkısı olan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Rehavete kapılmadan salgın ile mücadelenin en önemli silahlarından olan aşının yaptırılması konusunda da hatırlatmada bulunan Vali Aksoy; “Kurallara uyarak ve aşı olarak hep birlikte başaracağız” dedi.

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