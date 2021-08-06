Aydın’da köylüler yağmur duasına çıktı Diyanetten ‘Birlik beraberlik’ çağrısı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Köşk İlçesi’ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde köylüler devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi ve kuarklığın sona ermesi için yağmur duasına çıktı.

Geleneklerine bağlılığı ile bilinen ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyde Cuma namazından herkes Köydeki okulun bahçesinde toplandı. Yediden yetmişe herkesin iştirak ettiği yağmur duasında Kur’anı Kerim ve dualar okundu. Duadan sonra köylülerin kendi aralarında topladıkları ayni ve nakdi yardımlarla pişirilen keşkek alanda toplanan kalabalığa ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.