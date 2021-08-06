Aydın Çine’de yangın 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında

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Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde orman yangını başladı. Gökbel dağı zirvesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

Gökbel dağı zirvesinde başlayan orman yangı 4 bin nüfuslu Akçaova Mahallesini tehdit ediyor. Akçaova Mahallesi sakinleri acil hava desteği beklerken, akşam olmadan yangının önünün kesilmemesi durumunda yerleşim biriminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

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