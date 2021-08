Koçarlı Millet Bahçesi'nde anlamlı etkinlik

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgelerine yardım sağlanması için meclis kararı çıkartan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tüm yurdu büyük üzüntüye boğan yangınlarda hayatını kaybeden orman kahramanlarının anısına Koçarlı Millet Bahçesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Beraberindeki belediye personeliyle birlikte fidan dikerek can suyunu veren Başkan Kaplan, yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde de bulunarak orman kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.



İlk etap yapım çalışmaları tamamlanan Koçarlı Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma çalışması başlatan Belediye Başkanı Kaplan, tüm yurdu büyük üzüntüye boğan yangınlarda hayatını kaybeden orman kahramanları anısına fidan dikti. Belediye personelleriyle birlikte katıldığı etkinlikte halihazırda devam eden yangınların bir an önce söndürülerek kontrol altına alınması temennisinde de bulunan Başkan Kaplan, söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden orman kahramanlarını rahmet ve minnetle yad etti.



Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Aydın’da da Bozdoğan, Buharkent, Çine ve Karacasu’da çıkan yangınlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “İnşallah devam eden yangınlar, bir an önce söndürülür ve acımız bir nebze de olsa hafifler. Bugün ilk etap yapım çalışmalarını tamamladığımız Koçarlı Millet Bahçesi’ne, hepimizi büyük üzüntüye boğan yangınlarda hayatını kaybeden orman kahramanlarımızın anısına belediye personelimizle birlikte akasya ağacı fidanı dikerek can suyunu verdik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bundan sonraki süreçte de hep beraber daha yeşil bir Koçarlı için ağaçlandırma çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

