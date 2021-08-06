Aydın’daki yangınlardan biri kontrol altına alındı Bozdoğan’da soğutma çalışmalarına devam ediliyor

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Aydın’da aynı saatlerde başlayan orman yangınlarından Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Çine’deki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ayrıca ilçeden yangın bölgesine vatandaşlarda yangını söndürmek ve ekiplere destek olmak için yola çıktı. Bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterler havadan alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların traktörleri, su tankerleri ile büyük destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ederken, aynı saatlerde Çine’nin Akçova ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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