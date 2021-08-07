Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı

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Cemal YILDIRIM/AYDIN,(DHA) AYDIN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Meriç (21), 09 H 2397 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Batuhan Meriç ve yanındaki Şahin Kaplan hasarlı otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-08-07 05:39:25



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