Çine’de sabahın ilk ışıkları ile helikopterlerin alevle mücadelesi başladı Helikopterlerin biri gidip, biri geliyor

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Aydın’ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan orman yangınına gece karadan müdahale devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale de tekrar başladı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürdü. Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kapladı. Alevlerin Altınabat ve Sarıköy, mahallelerini tehdit etmesi ile vatandaşlar tahliye edildi. Rüzgarın şiddeti ile gece büyüyen alevlere ekipler müdahalede bulundu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme ekipleri dağın üst kısımlarında etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.