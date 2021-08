Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayanlar; İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanlarında, yangına karşı mücadele vermek için traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını da hazır bulunduruyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, kırsal ve ormanlık bölgelerde yaşayanları harekete geçirdi. İncirliova ve İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında kalan çam ormanları, Karagözler Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından gözetim altına alındı. Halk traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle 30 kişilik tim kurdu. Oluşturulan tim, ormanlık alanları 24 saat boyunca olası yangınlara karşı korumak için nöbetleşe çalışmaya başladı. Ormanlık alanlarda yangın ihtimaline karşı önlem alan gönüllüler, kuru otları temizlerken, su dolu traktör tankerlerini ve su bidonlarını hazır bulunduruyor.

Öte yandan İncirliova Belediyesi de yaptığı anonslarla halkı yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

'HER AN MÜDAHALEYE HAZIRIZ'

Ormanları korumak için aldıkları önlemleri anlatan Karagözler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demiray, "Türkiye'de çıkan orman yangınları nedeniyle çok üzgünüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde ormanlarımızı korumak için nöbet tutmaya başladık ve bu kritik süreçte nöbet tutmaya devam edeceğiz. Sınırlarımız içerisinde yer alan orman alanlarına tanımadığımız kişilere karşı dikkatliyiz. Şüphe duyduğumuz kişiler olursa yetkililere bildiriyoruz. Orman yangınlarını önlemek için temizlik yapıyoruz. Bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımız yangın konusunda oldukça duyarlı. Kurduğumuz 30 kişilik ekiple aralıksız bir şekilde ormanlarımızı koruyoruz. Tankerlerimizi doldurduk çapa, kürek ve kazma gibi materyallerle her an müdahaleye hazırız. Yangına karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

ORMAN ALANLARINDAN GÖZLERİNİ AYIRMIYORLAR

Yıllardır ormanlarda ağaç kesim işleri yaptığını dile getiren bölge halkından Yakup Dirik, "1987 yılından beri orman işlerinde çalışıyorum. Art arda meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanlık alanlardan gözümü ayırmıyorum. En ufak bir duman bile görsem hemen yetkili kişileri bilgilendiriyorum. Bu ormanlarda tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. Herkesin ormanlarımız için daha duyarlı olmasını istiyorum. Ormanların yakılmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu.

Mehmet Varol ise "Türkiye'nin neresinde ormanlar yanarsa yansın bizim ciğerlerimiz yanıyor. Köylü olarak teyakkuz halindeyiz. Gece gündüz nöbetleşe köyümüz sınırları içindeki ormanlık alanda devriye geziyoruz. Ormanları korumanın bir vatan görevi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Her yaştan mahallelinin orman alanlarını korumak için seferber olduğunu belirten Musa Çevik de "Biz de yangına erken müdahale için buradayız. Devletimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-08-07 10:16:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.