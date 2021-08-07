Kuşadasıspor Yiğit Gökoğlan'ı aldı

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KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Kuşadasıspor, eski Galatasaraylı sağ kanat Yiğit Gökoğlan ile anlaştı. Geçen sezonun ilk yarısında Vanspor, ikinci devrede ise Modafen forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyunusu, 3'üncü Lig'de toplam 24 maça çıkarken, gol atma başarısı gösterememişti. Yiğit Gökoğlan, Kuşadası ekibinin Afyonkarahisar kampına katılıp antrenmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-08-07 11:56:06



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