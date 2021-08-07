Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de yandı Yangında yürek burkan manzaralar

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Muğla’da 10 gündür devam eden orman yangınlarında binlerce dekar ormanlık alanla birlikte tabiatın dengesinin sağlanmasında büyük işlevi olan ve tarımın olmazsa olmazı arı kolonileri de yok oldu.

Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezi durumundaki Muğla ve Aydın’daki çam ormanları cayır cayır yandı. Tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen bölgede son yarım asrın en büyük yangınına karşı çabalar yetersiz kaldı. Yangında yüzlerce ev yanarken on binlerce kovanda bulunan milyonlarca arı kolonisi de telef oldu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği sadece Muğla’da 3.5 milyon arı kolonisinin konakladığını yangınlarla birlikte arıcılık sektörünün ekmek teknesinin de yok olduğunu belirtti.

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