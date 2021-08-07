AK Parti’li Savaş yangın bölgesinde

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AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Çine'de ormanlık alanda meydana gelen yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.



Aydın’ın Çine ilçesindeki Gökbel Dağı’nda başlayan ve halen devam eden yangında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde rüzgarın şiddeti ile etkisini artıran alevlerin yerleşim alanlarını riske atması üzerine tahliye işlemleri başlatıldı. Yangın haberi alarak bölgeye giden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, çalışmalar hakkında bilgi alarak, bölgede incelemelerde bulundu. Karadan ve havadan yangına müdahalenin devam ettiği belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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