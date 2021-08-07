Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)

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AZERBAYCAN ASKERİNDEN DESTEK

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan destek geldi. 200 asker, Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Otobüslerle bölgeye gelen Azerbaycan askerlerini gören köylüler ise duygusal anlar yaşadı.Burhan CEYHANKamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM

2021-08-07 15:26:32



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