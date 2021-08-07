Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (4)

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2 BAKAN BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı'nda çıkan orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmında kalan Yatağan ilçesine ulaştı. Söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopterle geldi. Bir süre sonra ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başka bir helikopter ile bölgeye indi. Bakanları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri, Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı ile daire müdürleri ile ilçe belediye başkanları karşıladı. İki Bakan ayrı ayrı arazi araçlarıyla bölgede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHANCemal YILDIRIM

2021-08-07 19:30:10



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