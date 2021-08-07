Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

İHA

Karacasu'daki yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Karacasu'nun Bahçeköy Mahallesi'nde saat 15.30’da çıkan orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek büyümeden sönmesini sağladı.
Aydın genelindeki farklı noktalarda süren yangınlarla mücadele eden Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, gelen diğer yangın ihbarlarına da teyakkuzda olan ekipleri ile hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlıca ulaşan İtfaiye ekipleri, müdahaleleri ile yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alanın yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris’te
YEREL HABERLER Didim Belediyesi Destek Tırı Marmaris’te
Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (4)
YEREL HABERLER Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede ...
Büyükşehir, tüm ekipleriyle sahada
YEREL HABERLER Büyükşehir, tüm ekipleriyle sahada
Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Helikopterlerin sortileri drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Helikopterlerin sortileri drone ile görüntülendi
Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini ...
Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)
YEREL HABERLER Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede ...
Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (2)
YEREL HABERLER Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede ...
Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı
AK Parti’li Savaş yangın bölgesinde
YEREL HABERLER AK Parti’li Savaş yangın bölgesinde
200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine’ye geldi Yangın söndürme çalışmalarına katılacaklar
YEREL HABERLER 200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine’ye geldi Yangın ...
Aydın’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de yandı Yangında yürek burkan manzaralar
YEREL HABERLER Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de ...
Kuşadasıspor Yiğit Gökoğlan'ı aldı
YEREL HABERLER Kuşadasıspor Yiğit Gökoğlan'ı aldı
Çine’de yeşil siyaha döndü
YEREL HABERLER Çine’de yeşil siyaha döndü
Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu “Bu memleket hepimizin” dedi, mücadelesi ile herkese örnek oldu
YEREL HABERLER Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına ...
Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı teyakkuza geçtiler
Rahmi Koç’tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Rahmi Koç’tan Kuşadası Belediye Başkanı Günel’e ...
Kuveytlilerden yangın bölgesine yardım
YEREL HABERLER Kuveytlilerden yangın bölgesine yardım
Çine’de sabahın ilk ışıkları ile helikopterlerin alevle mücadelesi başladı Helikopterlerin biri gidip, biri geliyor
YEREL HABERLER Çine’de sabahın ilk ışıkları ile helikopterlerin ...
Köşk Belediyesi yangın denetimlerine devam ediyor Yangın riski oluşturan çöpler toplanıyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi yangın denetimlerine devam ...
Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı
YEREL HABERLER Çine´de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede ...
Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğinin beton zeminine çarptı: ...