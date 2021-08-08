Didim’de yangın riskine karşı temizlik seferberliği

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Ülke gündeminde meydana gelen yangınlar nedeniyle teyakkuza geçilirken, Didim Belediyesi öncülüğünde yangın riskine karşı çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için Didim Belediyesi kent genelinde seferberlik başlattı. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Akbük Mahallesi, Çamlıburun Orman Alanı yol kenarlarında, vatandaşlarında katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi. Halkın büyük ilgi gösterdiği çevre temizliğine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Belediye birim amirleri de katıldı.

Çevreye olan duyarlılığı arttırmak için halkımızın katılımı ile yangın riskine karşı çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay,

“Çevre temizliği konusunda oldukça duyarlı olmak zorundayız. Bizler, çocuklara yemyeşil bir çevre, eşsiz bir doğa bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Yapmakta olduğumuz, yangın riskine Karşı Çevre temizliğine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Lütfen cam, izmarit gibi yangına sebebiyet verebilecek cisimleri çöp kutularına bırakalım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

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