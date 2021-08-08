MHP’den yangınzedelere destek ve fidan dikim seferberliği

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ülke genelinde meydana gelen yangınlardan dolayı zarar gören vatandaşlar ve ormanlık alanlar için destek kampanyası başlatıldığı duyurdu.

Ülke genelinde birçok noktada meydana gelen orman yangınları ile mücadele devam ederken, yangın yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda harekete geçen MHP’liler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yangınzedelere destek ve fidan dikimi kampanyası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ülke genelindeki il, ilçe teşkilatları ve MHP’li belediyelerin işbirliği ile kampanyanın başlatıldığını duyuran MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “Gücümüz ve imkanlarımız nispetinde yardım elimizi uzatacağız” dedi.

MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması amacıyla kampanya başlatıldığını ifade eden Alıcık; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız bir yurt vatan değildir" sözü Türk Milletimizin ormanlarımıza bakışının özetidir. Neşe ve sevinçte bir olduğu kadar acı ve tasada da birdir ve beraberliktir en büyük gücümüz. Böylesi afet dönemlerinde milli birlik ve yardımlaşma duygumuzun canlı tutulması, hemşerilik gücümüz, aklıselim ve kalbi selim bir tutumumuzla felakete direnç göstermemiz çok önemlidir. Yangından zarar gören hemşerilerimizin yanında madden ve manen yerimizi alacak, gücümüz ve imkanlarımız nispetinde yardım elimizi uzatacağız. Dava arkadaşlarımızdan, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte, belediyelerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacak, gerekli çalışmayı yapacaktır. Yangın söndürme çalışmalarına Ülkü Ocaklarımız büyük destek vermiş ve vermeye devam etmektedir. Teşkilatlarımız ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için gayret sarf etmektedir. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla; hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP ililçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatmıştır” dedi.

“Beraberlik içinde başaracağız”

Aydın genelinde de fidan dikim seferberliği gerçekleştireceklerini belirten Alıcık; “İlk yağmurlarla birlikte Aydın Kentimiz sınırlarında yangından zarar gören bölgelerimizin tekrardan ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla Aydın il ve ilçe teşkilatlarımız olarak fidan dikim seferberliği başlatacağız. MHP Aydın Kent teşkilatlarımız inceleme ve planlama çalışmalarına başlamıştır. Ağacımızı yakanlar analarından doğduklarına bin pişman olacaklardır. Türk milleti, Türk devleti ve Milliyetçi Hareket Partisi buna kararlıdır.

Söndürme çalışmalarında şehit olan kardeşlerime rahmet diliyorum. Söndürme çalışmalarına katılan kahramanlara saygılarımı sunuyorum. Birlik beraberlik içinde her şeyi başarırız. Gücümüz hemşerilerimiz, ilhamımız hemşeriliğimizdir” dedi.

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