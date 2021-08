Kuyucaklı sporcular ödüllendirildi Başkan Ertürk, milli sporcuları unutmadı

Olimpiyat Hazırlık Merkezi seçmelerini kazanarak Aydın’ı gururlandıran Kuyucaklı milli sporcular unutulmadı. 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan 2 kız güreşçinin başarısı, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından ödüllendirildi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) milli sporcuların olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanması için Yıldız ve Genç Milli Takımdan 37 kız güreşçi seçti. Spor Bakanlığı ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Komitesi işbirliği ile düzenlenen seçmelere Aydın’dan da 2 isim katıldı. Seçmelere katılan Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Ümmü Ay ve Suna Durmaz, başarı göstererek seçilen 37 güreşçi arasında yer aldı ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Başarıları ile Aydın’ı gururlandıran milli sporcuları unutmayan Belediye Başkanı Metin Ertürk ise makamında ağırladığı genç sporcuları ödüllendirdi. Kuyucak Belediyespor güreşçileri Ümmü Ay ve Suna Durmaz, Trabzon’da açılan TOHM’da spor hayatlarına devam edecek.

“Desteğimiz her zaman devam edecek”

İlçe genelindeki sporculara her zaman destek verdiklerine ve desteklerin devam edeceğini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Kuyucak’ta son yıllarda gelen başarılar, ilçemizi gururlandırıyor. En büyük amacımız, gençlerimiz sporla iştigal etsin. 2014 yılından itibaren Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı olarak çok büyük başarılara imza attılar. Kuyucak'tan da Milli Takıma güreşçi katılabiliyormuş. Hakikaten bu son başarılar öncekilerde olduğu gibi bizleri çok gururlandırdı. Spora olan desteğimiz de her zaman devam edecek” dedi.

“Başarı ekip işi”

Başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik eden Kuyucak Belediyespor Güreş Antrenörü Veli Eriş ise “2021 yılında 6 güreşçimiz Türkiye derecesi yaptı. 5 kız 1 erkek güreşçimiz Milli Takım kampına gitti. Erkeklerde geçen hafta başlayan Minikler Gelişim Kampı İzmir’de başladı. Raşit Aksoy kampa katıldı. Kızlarda 2629 Ekim 2021 tarihlerinde U15 Küçük Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası Yunanistan Xanthi Şehrinde yapılacak. Kulübümüz sporcuları Suna Durmaz ve Songül Kavak’ın güreşme ihtimali yüksek. Haftada 6 gün antrenmanlarımıza devam etmekteyiz. Başarı ekip işi olup, bizlere desteklerini esirgemeyen Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.