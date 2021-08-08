Kuşadasıspor'da transfer sürüyor

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KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'in yeni temsilcisi Kuşadasıspor dış transferde atağa kalktı. Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, 5 isimle daha el sıkıştı. Kuşadası ekibi Sivas Belediyespor'dan kaleci Necati Yılmaz, Antalyaspor altyapısından sol bek Ramazan Efecan Gülerce, Gümüşhanespor'dan stoper Ömer Kulga, Göztepe altyapısından sağ kanat Berkay Eyolcu ve Belediye Derincespor'dan sağ kanat Mehmet Bağlı ile sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-08-08 12:08:20



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