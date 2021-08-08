Büyükşehir Çine’de mücadelesini sürdürüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Çine’de süren orman yangınına müdahale etmeye devam ediyor.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren alevlerle mücadele eden Büyükşehir İtfaiyesi, yangının daha fazla yayılmaması için gece gündüz söndürme çalışmalarında bulunuyor.

Onlarca araç ve itfaiye ekibi ile alevlerle mücadelesini sürdüren Büyükşehir ekipleri, yerleşim birimlerini güvenliğini alarak yangının evlere ulaşmasını engellemek için tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken Büyükşehir'in arasöz ve tankerleri de yangınla müdahale edilen alana su takviyesinde bulunuyor.

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