Çine'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)



VALİLİK: 6 YERLEŞİM BİRİMİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başladı. Yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter görev yapmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörlerle özel şirketler ise beton mikserleriyle alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler. STK´lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personel çalışmalarda görev yapmaktadır. Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN) dün 206 personelle çalışmalara katıldı. Bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar yangın bölgesinde toplam bin 262 personel ve 250 araç çalışmalara katıldı. 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çine Akçaova´ya gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2021-08-08 17:12:31



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