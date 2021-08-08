Milli Park'ın açılmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Türkiye’de halen devam eden orman yangınlarında tedbir amaçlı geçtiğimiz hafta kapılarını kapatan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park yarın tedbirli olarak kapılarını açacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vatandaşlar Milli Parkın tedbiren kapalı kalmasını ve kapılarının ziyaretçilere açılmamasını istedi.

Türkiye yaklaşık 15 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm kentlerinde binlerce dönüm arazi yanarak kül oldu. Denizi ve doğal güzelliğiyle bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü 29 Temmuz’da aldığı karar ile kapılarını ziyaretçilere kapatmış ve 24 saat nöbet tutmaya başlamıştı. Yetkililer sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, "Milli Parkımız 09.08.2021 Pazartesi tarihinden itibaren azaltılmış araç kapasitesi ile ziyaretçilerimize açılacaktır. Ziyaretçilerimizin güvenliği açısından belirlenen araç kapasitesi kapsamında idaremiz tarafından yapılacak uyarılar ve paylaşımlar dikkate alınmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından yüzlerce vatandaş 'Milli Park açılmamalı' diye tepki gösterdi. Vatandaşlardan Kılıç Gence, "Bence çok yanlış bir karar. Köyceğiz ve Çine tarafında hala çok kuvvetli yangınlar var. Bütün ekipler orada. Eylül’e kadar açmamak en doğru karar olurdu" dedi.

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