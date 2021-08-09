Kuşadası kitap günleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Günleri’ devam ediyor.



Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 15 günlük fuarda gerçekleşen söyleşi ve imza günleri sürüyor. Kuşadalı kitapseverler, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kuşadası Kitap Günleri’ne yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kitap günlerinde yaklaşık 40 yayınevinin standı bulunuyor. 15 Ağustos’a kadar açık kalacak olan Kuşadası Kitap Günleri’nde ayrıca imza günleri ile söyleşiler de düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak Gazeteci yazar Murat Ağırel, Kuşadalı okurlarıyla buluştu. 2020 yılında basılan “Parsel Parsel” isimli kitabını okurları için imzalayan Ağırel’e Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür plaketi verdi.

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