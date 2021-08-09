Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Erdem’e, O.Ö. idaresindeki 09 M 0470 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile Erdem yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Erdem’i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erdem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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