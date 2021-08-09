Evlerine geri dönen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını nedeniyle evlerinden ayrılan ve sonrasında evlerine geri dönüş yapan vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Bozdoğan İlçesi Altıntaş Karadedik mevkiinde çıkan yangında Örmepınar Mahallesi'ne bağlı Kazyeri mevkiindeki 15 hanede yaşayan vatandaşlarımız yangın bölgesinden tahliye edilmişti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar evlerine dönen vatandaşlarımız bölgemize desteğe gelen İzmir UMKE ekibi ve 112 Ambulans ekiplerimizle evlerinde ziyaret edilip sağlık kontrolleri gerçekleştirildi, ihtiyaç ve istekleri soruldu” denildi.

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