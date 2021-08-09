Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 02 Ağustos 2021 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında 62 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 550,82 gram Kubar Esrar, 26,49 gram Metamfetamin, 9,51 gram Sentetik Kannabinoid, 8 adet sentetik ecza, 1,46 gram eroin ve 2308 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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