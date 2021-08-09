Çatak’ta yol çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Çatak Mahallesi’nde bağlantı yollarını düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Kırsal Mahallelerde hava ve kara denetimlerinin yanı sıra yol düzenleme çalışmalarına da hız veren Nazilli Belediyesi ekipleri, Çatak Mahallesi’nde talepleri yerine getirmeye devam ediyor.

Son olarak, Çatak Mahallesi’nde Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan bahçe yolunda düzenleme yapan ekipler, mahalle sakinlerinin talebini yerine getirmiş oldu.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı İsmail Kılıç; “Geçtiğimiz yıl yolumuz Nazilli Orman Müdürlüğümüz tarafından açıldı. Kendilerinden Allah razı olsun. Ancak yolumuzda çok fazla rampa vardı. Araçlarımız bir noktaya kadar çıkıyor belli bir yerden sonra araçlarımızı çıkaramıyoruz. Aydın Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize taleplerimizi ilettik. Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a ilettik. Bugüne kadar mahallemize hizmet eden herkesten Allah razı olsun” sözlerini kaydetti.

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