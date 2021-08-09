Aydın'da yeniden orman yangını çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Bozdoğan ilçesinde, ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan saat 19.00 sıralarında iki noktada yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Burhan CEYHAN

2021-08-09 20:40:12



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