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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayatını ormanlara adadı

İHA

Hayatını ormanlara adadı

Aydın'ın Efeler ilçesi Paşayaylası mevkiinde yaşayan ve ormana atılmış çöpleri gönüllü olarak toplayan Hüseyin Erturan son günlerde yaşanan orman yangınlarını örnek göstererek vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Antalya'nın ardından Muğla'da da çıkan ve kısa sürede büyüyerek binlerce ağacın yanmasına neden olan orman yangınları çevre duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ormanlara gelişi güzel atılan çöpler doğayı kirletirken, cam şişeler de güneş ışınlarına maruz kalarak yangınlara neden oluyor. Paşa Yaylası'nda yaşayan Hüseyin Erturan gönüllü olarak her gün evinin yakınındaki ormana girerek duyarsız vatandaşların attığı çöpleri topluyor, ormanı temizliyor. Çoğu zaman kilolarca çöp toplayan Erturan'ın en hassas olduğu konu ise cam şişeler. Gün boyunca kilometrelerce yürüyerek ormanı temizleyen Erturan, "İnsanlarımız maalesef çevre konusunda çok duyarsız. Çoğu insan buraya temiz hava almak güzel vakit geçirmek için geliyor. Ancak arkalarında dağ gibi çöp bırakıyorlar. Bu cam şişeler zamanla güneş ışınları ile ısınarak mercek görevi görüyor ve bölgede yangınlara neden oluyor. Son günlerde çıkan orman yangınları hepimizin malumu. Bir sürü bölgede çıkan yangınlar maalesef ormanımızı, yeşilimizi yok etti. O alanların yeniden eskiye haline gelmesi çok ama çok uzun yıllar alacak. Ben de yaşadığım çevredeki ormanı korumak ve olası yangınları önlemek için bu yönteme başvurdum. Hemen hemen her gün ormanda dolaşarak çöpleri topluyorum. Vatandaşlarımız buralarda gelirken en azından yanlarında çöp torbaları ile gelir ve atıklarını gün sonunda toplayarak götürürse hem çevre kirlenmemiş olur hem de olumsuz durumların önüne geçmiş oluruz" diye konuşarak vatandaşları çevreye çöp atmamaları konusunda uyardı.

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