Cinayetten aranıyordu, yakalandı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan cinayet zanlısı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri hareketli saatler yaşadı. Kasten Öldürme, Yağma ve cezaevi firarisi olduğu ve 18 yıl kesilmiş cezası bulunan S. D. isimli şahıs polis tarafında kaçamayarak kıskıvrak yakandı. S.D. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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