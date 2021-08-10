Aydınlı üreticilere müjde, destek ödemeleri başladı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, destek ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Aydınlı çiftçilere iyi tarım ve organik tarım destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden olan Aydın’daki üreticileri sevindiren haber Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinin başladığını duyuran Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki 8 bin 354 çiftçiye 16 milyon 285 bin 229 TL organik tarım desteği, 400 çiftçiye de 2 milyon 46 bin 619 lira iyi tarım desteği verilmeye başladığını belirtti. 6 Ağustos itibari ile ödemelerin yapılmaya başlandığının belirtildiği açıklamada tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temenni edildi.

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