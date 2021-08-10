Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü park halindeki dört otomobile çarptıktan sonra durabildi.



Edinilen bilgiye göre olay sabah 08.30 sıralarında ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 99 JRH 2 Hollanda plakalı Ford otomobil iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle seyir halinde iken park halindeki dört otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 otomobilde de büyük hasar meydana geldi. Şans eseri yabancı plakalı sürücü de dahil olmak üzere hiç kimsenin yaralanmaması teselli oldu. Olay yerine tedbir amaçlı sevk edilen 112 sağlık ekipleri ise sürücünün ilk kontrolünü yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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