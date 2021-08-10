Takip ettiği kişilerin cep telefonunu çalıyordu, yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde takip ettiği kişilerin araçlarına bıraktığı cep telefonlarını çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, değişik gün ve zamanlarda Karaçay ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde araçlarında cep telefonlarını bırakıp alışveriş yapan şahısları takip eden 20 yaşındaki K.G.’nin, araçlarda bırakılan cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda K.G.’yi suçüstü yakaladı. K.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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